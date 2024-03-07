Мини-ярмарка пройдет во Французском институте Ашхабада

Мини-ярмарка пройдет во Французском институте Ашхабада

9 марта творческое сообщество «Дизайн плюс» приглашает посетить мини-ярмарку во Французском институте Ашхабада и познакомиться с работами мастеров Туркменистана.

В этот раз будут представлены:

  • Джинсовая фантазия сумок сестёр Анны и Али Лоскутовых

  • Аксессуары для женского образа Соны Халустовой

  • Шоперы в этно стиле Аннаджамал Нурбатовой и Евгении Максимовой.

  • Гранаты кистью художницы Клавдии Дурдыевой.

Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

 