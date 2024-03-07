Мини-ярмарка пройдет во Французском институте Ашхабада
9 марта творческое сообщество «Дизайн плюс» приглашает посетить мини-ярмарку во Французском институте Ашхабада и познакомиться с работами мастеров Туркменистана.
В этот раз будут представлены:
- Джинсовая фантазия сумок сестёр Анны и Али Лоскутовых
- Аксессуары для женского образа Соны Халустовой
- Шоперы в этно стиле Аннаджамал Нурбатовой и Евгении Максимовой.
- Гранаты кистью художницы Клавдии Дурдыевой.
Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.