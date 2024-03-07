Делегация Японского агентства международного сотрудничества посетила порт Туркменбаши

Делегация Японского агентства международного сотрудничества (JICA) во вторник посетила международный морской порт Туркменбаши с целью ознакомления с возможностями и услугами порта.

Для гостей была сделана презентация про оборудование, техническое оснащение, услуги и тарифы порта Туркменбаши. Японские представители на месте ознакомились с каждым терминалом по отдельности.

Гостям рассказали о преимуществах режима таможенного хранения для транзитных грузов. Данная услуга позволяет хранить на территории порта различные грузы и товары без уплаты таможенных пошлин и оформления сроком до 3-х лет, сообщается на сайте агентства «Туркмендениздерьяёллары».

Некоммерческая организация JICA сотрудничает с более чем 160 странами и оказывает помощь в различных сферах, таких как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура и другие. Организация также способствует развитию человеческих ресурсов и укреплению демократических институтов в странах-партнерах.