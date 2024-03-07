Главы миссий ОБСЕ обсудили в Ашхабаде региональные вопросы сотрудничества

В столице Туркменистана прошла региональная встреча руководителей миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стран Центральной Азии. Ключевой темой диалога стали актуальные вопросы взаимодействия и деятельности региональных центров в рамках трех измерений ОБСЕ, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Встреча прошла в здании Центра ОБСЕ в Ашхабаде. В ней приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, замминистра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, главы полевых миссий ОБСЕ стран Центральной Азии, сотрудники региональных представительств, секретариата ОБСЕ, а также представитель председательства ОБСЕ от Республики Мальта.

Открывая встречу, Бяшимова подчеркнула, что Туркменистан признает важную роль ОБСЕ в решении общих вызовов и оказывает неизменную поддержку миссии Организации в Ашхабаде. Она отметила ключевую роль ОБСЕ в укреплении мира, стабильности и доверия между государствами-участниками.

Заместитель главы туркменского МИД также акцентировала внимание на том, что Туркменистан как нейтральное государство выступает за диалог в разрешении международных конфликтов. Будучи активным участником ОБСЕ, страна прилагает усилия для продвижения ее целей и принципов, выражая приверженность конструктивному сотрудничеству на благо региона.