В агентстве «Туркменсвязь» прошло торжественное собрание по случаю Международного женского дня

В зале заседаний агентства «Туркменсвязь» состоялось торжественное собрание по случаю широко отмечаемого в Туркменистане Международного женского дня. В ходе мероприятия женщинам в торжественной обстановке были вручены цветы и денежные подарки от имени Президента Сердара Бердымухамедова.

Праздничное мероприятие стало ярким свидетельством безграничного уважения к женщинам Туркменистана, вносящим достойный вклад в процветание Отчизны.

Участники мероприятия поздравили женщин с праздником и отметили их неоценимый вклад в развитие телекоммуникационной отрасли страны. Прозвучало множество теплых пожеланий.

Торжественное мероприятие в агентстве «Туркменсвязь» стало ярким проявлением глубоко укоренившихся в туркменском обществе традиций почитания и уважения женщин, их бесценного вклада в воспитание достойных граждан, преданных своей Родине. Мудрые наставления матерей, способствующие формированию высоких моральных качеств подрастающего поколения, по-прежнему являются незыблемой основой духовного богатства и процветания туркменского народа.