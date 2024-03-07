Астероид Апофис не станет угрозой для Земли в 2029 году, утверждают ученые

В 2029 году огромный астероид Апофис пролетит так близко к Земле, что его можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Planetary Science Journal.

Апофис, чей диаметр составляет 335 метров, обнаружили в 2004 году. Астероид был причислен к категории наиболее опасных космических объектов.

Ближайшее сближение с Землей ожидается 13 апреля 2029 года. Астероид пролетит на расстоянии 37 399 км – в 10 раз ближе, чем Луна.

Изначально вероятность столкновения оценивалась в 2,7%, что стало рекордным показателем по Туринской шкале опасности.

Однако, после тщательного изучения траектории Апофиса, ученые пришли к выводу, что столкновения не произойдет.

Команда из Западного университета и Университета Ватерлоо проанализировала орбиты всех известных астероидов в Солнечной системе. Оказалось, что в 2026 году Апофис пролетит в 10 000 км от астероида Ксанф (диаметр 1,3 км).

Несмотря на возможное попадание осколков Ксанфа, это не должно изменить траекторию Апофиса.

Согласно новым данным, риск столкновения с Землей в 2029 году полностью исключен. Ожидается, что Апофис также сблизится с нашей планетой в 2036 году, но вероятность его падения составляет менее 1:1000000.