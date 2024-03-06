Jony выступил с концертом в Ташкенте

4 марта в Humo Arena состоялся долгожданный концерт популярного исполнителя JONY. Зрители с нетерпением ждали встречи с любимым артистом, и он не разочаровал их ожидания, сообщает repost.uz.

Концертная программа JONY была насыщенной и разнообразной. Он исполнил свои самые популярные хиты, такие как «Аллея», «Ты беспощадна», «Комета», «Лали», «Звезда», а также несколько новых песен.

Артист обрадовал слушателей дуэтом с артистом родом из Узбекистана — Гафуром.

Музыканты исполнили совместный громкий хит 2020 года Lollipop. К слову, на этом приятности для поклонников не закончились: звезды решили спеть узбекскую песню Hay yor yor.