Туркменские студенты дали мастер-класс по национальной культуре в лицее Татарстана

Туркменские студенты, обучающиеся в Татарстане, приняли участие в пятом республиканском фестивале родного языка для школьников «Калейдоскоп культур: мастер-классы иностранных студентов по родным языкам», показав в местном лицее мастер-класс.

Как сообщает пресс-служба Генконсульства Туркменистана в Казани, мастер-класс по туркменской национальной культуре был проведен в Шеморданском лицее «Рост» Сабинского муниципального района Татарстана.

Туркменские студенты рассказали школьникам о своей родной стране, показали, как плести туркменские национальные обереги от сглаза «аладжа», познакомили ребят со звучанием дутара — туркменского национального инструмента.