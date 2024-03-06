Туркменские вузы определили сильнейших боксеров на Универсиаде в Ашхабаде

В Ашхабаде прошел турнир по боксу в рамках 13-й Универсиады. На ринг вышли 94 спортсмена из 17 вузов страны, чтобы оспорить звание чемпиона в восьми весовых категориях, сообщает «МИР 24».

Поединки проходили на арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Тязе заман». По итогам турнира главный приз ушел к команде Туркменского государственного института физкультуры и спорта. Серебро досталось студентам Государственного архитектурно-строительного института, а бронзу завоевали боксеры Института МВД.

– Не назвал бы этот бой особенно тяжелым, ведь я уже 10 лет в боксе, а мой соперник – новичок. Но на Универсиаде нужно быть готовым к встрече с опытными бойцами, – поделился впечатлениями победитель Довлет Муханов из Туркменского государственного института физкультуры и спорта.

Турнир по боксу стал вторым этапом 13-й студенческой Универсиады в Туркменистане после соревнований по вольной борьбе.