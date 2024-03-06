Туркменистан и Малайзия обсудили перспективы расширения партнерства

В Ашхабаде прошла рабочая встреча заместителя главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Ахмеда Гурбанова и посла Малайзии в Туркменистане Мохд Сухаими Бин Ахмад Таджуддина, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Дипломаты обсудили ключевые аспекты двустороннего партнерства и обменялись мнениями по перспективным направлениям развития туркмено-малайзийских отношений. Особое внимание было уделено необходимости укрепления межпарламентских связей посредством обмена делегациями.

В плане развития торгово-экономического сотрудничества стороны выделили топливно-энергетический комплекс и сферу передовых технологий в качестве приоритетных отраслей. Кроме того, дипломаты акцентировали важность культурно-гуманитарных контактов, расширения взаимодействия в области образования, науки и культуры.

В ходе конструктивного диалога были рассмотрены перспективные направления дальнейшего плодотворного партнерства между Туркменистаном и Малайзией на системной и долгосрочной основе.