Туркменистан встречает март грандиозной программой праздничных мероприятий

Март в Туркменистане становится настоящим праздником музыки и искусства. В этом месяце отмечаются два значимых события – Международный женский день 8 марта и Новруз байрам, олицетворяющий приход весны. Эти праздники вдохновляют артистов на яркие концертные выступления, фестивали и творческие конкурсы, сообщает издание Vestiabad.ru.

Концертный сезон открылся 1 марта грандиозным совместным выступлением итальянской пианистки и композитора Роберты Ди Марио и туркменской артистки Айлар Сапармурадовой в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули. Концерт был приурочен к 10-летию открытия посольства Италии в Туркменистане. В тот же день работницы транспортно-коммуникационной отрасли были приглашены на праздничный концерт эстрадных артистов в банкетном зале «Гуль Заман».

Настоящим симфоническим таинством стало выступление оркестра Тахира Атаева, исполнившего знаменитые голливудские композиции Ханса Циммера. Меломаны насладились «вселенскими» музыкальными полотнами из культовых фильмов.

8 марта в киноконцертном зале «Ватан» состоится праздничный концерт «Живая классика» с участием заслуженных артистов Туркменистана. 10 марта во Дворце мукамов пройдет романтический концерт-микс «Все лучшее женщинам» под руководством Расула Клычева. Не обойдут стороной Международный женский день и в Аркадаге, где выступят звезды туркменской эстрады.

В честь Новруз байрама по всей стране пройдут грандиозные музыкальные торжества. Также продолжатся масштабные мероприятия, приуроченные к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги и объявлению Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Запланированы кинопремьеры, форумы, конференции и подведение итогов творческих конкурсов.