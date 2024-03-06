Стратегическое сотрудничество между Туркменистаном и ПРООН продолжает укрепляться

Исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Туркменистане Томица Паович рассказал о дальнейшей поддержке Туркменистана в реализации целей устойчивого развития. Об этом сообщает centralasia.news со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Стратегическое сотрудничество между Правительством Туркменистана и ПРООН продолжает укрепляться. Это демонстрируют долгосрочные соглашения, целью которых является реализация национальных целей развития, отметил Томица Паович.

Многолетнее сотрудничество позволило реализовать множество проектов в самых разных сферах и освоить сотни миллионов долларов инвестиций. Подписание недавних соглашений между Туркменистаном и ПРООН станет дополнением к совместным усилиям по выполнению целей устойчивого развития. Они затрагивают такие вопросы как поощрение прав человека, цифровая трансформация различных сфер жизни страны, регулирование финансового рынка, развитие медицины, поддержка молодежи.

Как подчеркнул Т. Паович, в основе работы ПРООН лежат принцип верховенства закона и защита прав человека. Программа активизирует взаимодействие с Аппаратом Омбудсмена Туркменистана, а также окажет содействие Центризбиркому страны путем ознакомления структуры с лучшими примерами из мирового опыта по проведению выборов.

Совместно с Министерством труда и соцзащиты Туркменистана ПРООН приступит к реализации национального компонента регионального проекта по поддержке уязвимой молодежи перед социальными вызовами. Кроме того, продолжится поддержка финансового сектора и статистического потенциала страны.

В рамках содействия цифровизации государственного сектора, ПРООН предоставила Правительству страны необходимую помощь для автоматизации процедур таможенного оформления. Продление проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций» до конца 2024 года позволит упростить межведомственные бизнес-процессы.