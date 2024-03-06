При СППТ запущен Проектный центр предпринимателей Туркменистана

При Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана начал функционировать Проектный центр предпринимателей, нацеленный на поддержку бизнес-инициатив в стране. В новом Центре будут оказывать комплексные услуги предпринимателям, юридическим лицам и гражданам.

Проектный центр предоставит организационно-правовую, финансово-экономическую и экологическую экспертизу предпринимательских проектов. Здесь также окажут консультационную помощь по привлечению инвестиций, координации реализации проектов, созданию благоприятных условий для бизнеса.

Сотрудники Центра будут предоставлять информационные услуги по вопросам экономического управления, в том числе налогообложения, таможенного регулирования, работы с активами для участников внешнеэкономической деятельности.

Запланированы обучающие мероприятия по актуальным темам для эффективного развития государственного и частного секторов экономики Туркменистана.

Контактная информация:

Адрес: проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 174 (в здании Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана).

Телефон: +993 64 88-45-98.