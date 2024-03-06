Главный эталонный центр Туркменистана примет коллег из Узбекистана

Главный эталонный центр Туркменистана готовится принять делегацию коллег из Узбекистана. В 2021 году между метрологическими институтами двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству в области метрологии и обмену опытом, сообщает издание Vestiabad.ru.

В рамках этого Меморандума с 4 по 8 марта 2024 года в туркменском центре пройдет рабочая встреча с узбекской делегацией. Цель визита – взаимодействие и наращивание технического потенциала институтов, обмен опытом по организации метрологических работ, внедрению калибровочных услуг по измерению давления и электрических величин.

В дальнейшем планируются взаимные визиты экспертов, совместные семинары, разработка методик калибровок, межлабораторные сличения по давлению, температуре, электрическим измерениям. Это позволит повысить качество подготовки центра к международной аккредитации по ISO/IEC 17025.

Ранее уже проводились межлабораторные сличения по термометрии и калибровке весов. Участие в таких сличениях – один из шагов к получению международной аккредитации во всех необходимых направлениях, что является ключевой целью туркменского центра.

Тесное сотрудничество институтов метрологии стран способствует совершенствованию методов контроля промышленной безопасности. Метрологические измерения имеют большое значение для торговли, учета ресурсов, обеспечения качества продукции и услуг, развития технологий и медицины. Обмен знаниями и опытом важен для прогресса молодого метрологического института Туркменистана.