В Туркменистане стартовала «Академия для женщин-предпринимателей»

В Ашхабаде, Дашогузе, Мары и Туркменабате 2 марта стартовали курсы «Академии для женщин-предпринимателей» (AWE). Программа реализуется Посольством США в Туркменистане совместно с Союзом экономистов Туркменистана.

Программа предоставляет предприимчивым женщинам знания и навыки для запуска и расширения бизнеса.

«Мы очень рады, что в этом году Туркменистан присоединяется к более чем 100 странам-участницам AWE, а туркменские женщины — к сообществу из более чем 25 000 женщин, которые уже приняли участие в программе по всему миру», — отметил Посол США в Туркменистане Мэттью Климоу.

В ближайшие месяцы участницы программы пройдут онлайн-курс по бизнесу, разработанный Школой глобального менеджмента Thunderbird Университета штата Аризона. Они будут посещать еженедельные очные занятия и разрабатывать бизнес-план.

Созданные бизнес-планы будут представлены на заключительном мероприятии, предварительно запланированном на июнь.