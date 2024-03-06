В восточном регионе Туркменистана 27 клинических лабораторий оснащены современным оборудованием

Завершились мероприятия по оснащению 27 клинических лабораторий Лебапского велаята современным лабораторным оборудованием в рамках проекта, финансируемого Правительством Туркменистана и реализуемого ПРООН.

Всего 11 лабораторий в Туркменабате и 16 во всех этрапах велаята оснащены оборудованием для проведения общего и биохимического анализов крови, анализа коагуляции, а также проведения микроскопических исследований. Также в рамках проекта поставлено сопутствующее оборудование, реактивы и расходные материалы для лабораторных исследований.

Персонал лабораторий прошел специальное обучение по использованию данного оборудования, сообщает пресс-служба ПРООН.