Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 15,3 млн долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила свыше 15 миллионов 349 тысяч долларов США.

За иностранную валюту представители деловых кругов Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана закупили сжиженный газ и полипропилен, произведённые на технологических установках ГК «Туркменнебит».

Местные предприниматели на внутренний рынок закупили полипропилен, осветительный керосин, нефтяной дорожный битум (ГК «Туркменнебит»), стеклянные ёмкости и ковры ручной работы на общую сумму более 9 миллионов 38 тысяч манатов.

Всего были зарегистрированы 23 сделки, сообщает ТДХ.