Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 15,3 млн долларов

Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 15,3 млн долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила свыше 15 миллионов 349 тысяч долларов США.

За иностранную валюту представители деловых кругов Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана закупили сжиженный газ и полипропилен, произведённые на технологических установках ГК «Туркменнебит».

Местные предприниматели на внутренний рынок закупили полипропилен, осветительный керосин, нефтяной дорожный битум (ГК «Туркменнебит»), стеклянные ёмкости и ковры ручной работы на общую сумму более 9 миллионов 38 тысяч манатов.

Всего были зарегистрированы 23 сделки, сообщает ТДХ.