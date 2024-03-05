ПРООН организовала для студентов Туркменистана брейн-ринг, посвященный женщинам-учёным

Брейн-ринг для студентов Туркменистана организовала в честь Международного женского дня Программа развития ООН.

Игра на тему «Женщины-учёные: Лидеры в борьбе с изменением климата» состоялась 2 марта в здании ООН в Ашхабаде.

Мероприятие, которое проводилось в рамках двух проектов ПРООН, финансируемых Глобальным экологическим фондом (GEF): «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» и «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», собрало студентов из разных учебных заведений Туркменистана.

Интеллектуальный конкурс послужил платформой для продвижения ведущей роли женщин и девочек в адаптации к изменению климата и смягчении его последствий, обмена знаниями и опытом в области охраны окружающей среды, а также для поощрения экологически устойчивого образа жизни среди молодежи в поддержку национальных усилий по борьбе с изменением климата.

Томица Паович, Исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане отметил:

«ПРООН признает жизненно важную роль молодежи в борьбе с изменением климата. Мы считаем, что молодые женщины-ученые играют важную роль в поиске решений проблем, связанных с изменением климата, и продвижении всех к более устойчивому будущему».

По итогам игры Гран-при был присужден студентам Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз Хана.

Первое место заняла команда Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Второе место заняли студенты Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева.

Команды Туркменского государственного архитектурно-строительного института и Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А. Ниязова поделили третье место.

Кроме того, команда Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана была отмечена в номинации «Инновации и Творчество».

Каждая победившая команда была награждена сертификатами и призами от ПРООН в Туркменистане.