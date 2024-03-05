Представители Афганистана ознакомились с Международным морским портом Туркменбаши

Делегация из Афганистана, возглавляемая и.о. министра промышленности и торговли Альхаджем Нуруддином Азизи, побывала с ознакомительным визитом в Международном морском порту Туркменбаши.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», гости ознакомились с возможностями терминалов порта, который служит морскими воротами в Центральную Азию и преимуществами режима «таможенного хранения» для транзитных грузов.

Подробно обсуждалась возможность экспорта товаров транзитом третьим лицам без таможенных пошлин на срок до 3 лет в соответствии с «таможенным хранением».

Условия хранения экспортных овощей и сухофруктов в рефрижераторных контейнерах на складе терминала вызвали особый интерес гостей.

Члены афганской делегации также ознакомились с техническим оснащением и возможностями судостроительно-судоремонтного завода «Балкан» и работами, проводимые на ремонтируемых судах.

Альхадж Нуруддин Азизи высоко оценил проделанную работу по развитию морской транспортной инфраструктуры Туркменистана.

Напомним, что активизация туркмено-афганского транспортного сотрудничества, включая развитие Лазуритового коридора, обсуждалась на туркмено-афганских переговорах в Ашхабаде 26 февраля.