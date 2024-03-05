Китайские хирурги дистанционно провели операцию с помощью робота и технологии 5G

Группа китайских врачей с помощью робота и технологии 5G успешно провела дистанционную операцию по удалению рака желудка у 51-летнего пациента. Об этом сообщает 1prof.by со ссылкой на Medicalxpress.

Этот инновационный подход может открыть новую эру в лечении многих заболеваний, особенно в отдаленных районах с ограниченным доступом к медицинской помощи.

Разработчики сообщили, что задержка реакции робота, связанная с использованием телекоммуникаций, была минимальной. Операция прошла без каких-либо осложнений, а пациент быстро пошел на поправку.

До этого телемедицину применяли для урологических и ортопедических операций, но операции на желудке с ее помощью проводились только на животных и телах умерших.

«Это первые клинические испытания данной технологии, которые показали ее эффективность и безопасность. Мы считаем, что результаты, полученные ходе процедуры, дадут прочную основу для будущего применения телемедицины при лечении пациентов с раком желудка», – подчеркнул руководитель группы врачей профессор Цюнь Чжао.

Эксперты прогнозируют рост спроса на роботизированные хирургические устройства в 2024 году.

Рынок хирургической робототехники будет расти в среднем на 8% и к 2030 году достигнет 15,8 млрд долларов.