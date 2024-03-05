Итоги рабочего визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Турцию 1–2 марта

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил 1–2 марта рабочий визит в Турцию для участия в третьем Анталийском дипломатическом форуме.

Документы, подписанные в ходе визита:

Декларация о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов между Туркменистаном и Турецкой Республикой;

Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнёрства в области природного газа между Государственным концерном «Türkmengaz» и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом открытого типа «Авиакомпания Türkmenistan» и Университетом Турецкой ассоциации аэронавтики.

Ключевые тезисы из обращения к участникам Анталийского дипломатического форума

Современные глобальные вызовы

Современная международная обстановка ставит перед всеми странами серьезные вопросы, касающиеся не только политики, экономики и права, но и этических норм, чести и достоинства.

Для обеспечения безопасности и устойчивого экономического роста нужно объединение усилий максимального количества стран, независимо от исторической роли, численности населения, объёма ВВП, военного потенциала или уровня технологического развития.

Роль ООН в обеспечении мира и сотрудничества

Национальный Лидер туркменского народа призвал страны мира содействовать ООН в выполнении заложенной её основателями главной миссии — обеспечение всеобщего мира, равноправного сотрудничества и развития.

Значение статуса нейтралитета

Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность в том, что нейтралитет, его нормы и практические методы должны стать более действенными и шире, чем средства, используемые сегодня в международном сообществе.

«Статус нейтралитета предусматривает неприсоединение к блокам, неприменение военной силы. И чем больше стран будут следовать этим принципам, чем больше будет сторонников такого подхода, тем меньше вероятность возникновения конфликтов», — сказал Национальный Лидер туркменского народа.

Экономическая модель будущего

Глава высшего органа народной власти Туркменистана также выразил мнение, что страны с переходной экономикой должны придать импульс устойчивому во многом, но требующему перестройки мироустройству, вводить в нее новые принципы и задачи.

Говоря об экономической модели будущего, самое главное — уделить внимание распределению богатства, логистике и сферам использования ресурсов. При этом важно не допустить политизации этого вопроса и отвергать новые подходы без рассмотрения.

Переход к «зеленой» экономике

Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости перехода к «зеленой» энергетике и транспорту. Для этого нужно внедрять энергосберегающие технологии, использовать возобновляемые источники энергии, сочетать традиционные и новые источники энергии. Важна «зеленая дипломатия», коллективная ответственность всех стран.

Туркменистан поддерживает мультимодальные транспортные проекты, соединяющие Европу, Ближний Восток и Азию. Эти проекты требуют политической поддержки в рамках ООН. Туркменистан призывает страны не просто поддерживать соответствующие резолюции ООН, но и продвигать на практике заложенные в них инновационные идеи.

Роль дипломатии и позиция Туркменистана

Суть дипломатии — вести переговоры, находить точки соприкосновения, устанавливать прочные связи взаимодействия. Именно на это и направлены усилия Туркменистана, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов. Он подтвердил готовность Ашхабада использовать свой нейтральный статус и накопленный опыт миротворчества, чтобы внести вклад в укрепление мира и гармоничное развитие человечества.

Ответы на вопросы журналистов

В рамках третьего Анталийского дипломатического форума Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов ответил на ряд вопросов журналистов и сделал важные заявления.

Наращивание поставок природного газа

Глава высшего органа народной власти Туркменистана напомнил, что страна занимает четвертое место в мире по запасам природного газа. По данным последнего аудита, они составляют более 27 триллионов кубических метров.

Туркменистан обладает внушительным потенциалом для расширения поставок голубого топлива, и в рамках нынешнего визита страна подписала соответствующие документы с турецкой стороной.

Напомнив, что в 2018 году была принята Международная конвенция о правовом статусе Каспийского моря, Национальный Лидер туркменского народа отметил наличие возможностей для транспортировки туркменского природного газа в Турцию через Каспий и Азербайджан.

Присоединение к ОТГ

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана заявил, что в 2024 году страна, возможно, станет полноправным членом Организации тюркских государств.

Вероятно, что соответствующее заявление прозвучит в ходе Саммита глав государств в Ашхабаде, который будет приурочен к празднованию 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Гурбангулы Бердымухамедов также сообщил, что принять участие в данном Саммите выразил желание Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Транспорт и логистика

Туркменистан видит своей целью стимулирование экономического сотрудничества и укрепление дружеских связей между странами через строительство дорог, заявил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Сейчас Туркменистан строит современные автомобильные и железные дороги, развивает морской и воздушный транспорт, в том числе международные маршруты. К примеру, проекты транзитных коридоров Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Катар и Казахстан-Туркменистан-Иран.

Особо отмечалось направление Север-Юг и поддержка сообщений между портами Туркменбаши и Баку. Порт Туркменбаши обладает большим потенциалом для расширения грузоперевозок, сказал Национальный Лидер туркменского народа.

Встречи в рамках визита

Прибыв в республику, Национальный Лидер туркменского народа встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе переговоров Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что товарооборот между странами составляет более 2,5 млрд долларов США. Имеется потенциал для его выведения на уровень $5 млрд.

Предметом обсуждения стали поставки электроэнергии в Турцию из Туркменистана, экспорт туркменского природного газа по схеме swap и сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил главу Турции с 70-летним юбилеем и преподнес ему в дар национальный туркменский ичмек.

Национальный Лидер туркменского народа также пригласил Президента Турции посетить Туркменистан для участия в международных торжествах, посвященных 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги.

Позже глава высшего органа народной власти Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета управляющих группы компаний Çalik Holding Ахметом Чалыком. Стороны обсудили вклад турецких компаний в социально-экономическое развитие Туркменистана и строительство новой электростанции мощностью 1574 мегаватта на туркменском берегу Каспийского моря.

Также Национальный Лидер туркменского народа встретился с председателем правления компании Rönesans Holding Эрманом Ылыджаком. Во время встречи было подчеркнуто стремление турецкой компании к наращиванию взаимодействия с Туркменистаном и готовность предоставить для этого имеющийся опыт и потенциал.