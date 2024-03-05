В посольстве Туркменистана ознакомили кыргызскую общественность с итогами правительственных заседаний

2 марта в посольстве Туркменистана в Бишкеке прошел брифинг, посвященный итогам расширенного заседания туркменского Правительства по итогам 2023 года и Президиума Халк Маслахаты, передает пресс-служба туркменского МИД.

В мероприятии приняли участие представители Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, туркменской диаспоры, а также студенты из Туркменистана, обучающиеся в кыргызских вузах.

Посольство Туркменистана также ознакомило собравшихся с ключевыми задачами социально-экономического развития страны на 2024 год в рамках соответствующей госпрограммы.

Особое внимание было уделено решениям, принятым в ходе заседаний Правительства и Президиума Халк Маслахаты в феврале, направленным на дальнейшее повышение благосостояния населения и совершенствование законодательства.

Участники брифинга были проинформированы о том, что все намеченные масштабные мероприятия сфокусированы на приоритетной цели — улучшении качества жизни граждан Туркменистана.