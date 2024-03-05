В Вашингтоне прошел брифинг об итогах ключевых правительственных заседаний в Туркменистане

Посольство Туркменистана в США провело в Вашингтоне брифинг, посвященный итогам расширенного заседания Кабинета Министров страны по итогам 2023 года и Президиума Халк Маслахаты, передает пресс-служба туркменского МИД.

В мероприятии приняли участие представители туркменской диаспоры в США и студенты из Туркменистана, обучающиеся в американских вузах.

Посол Туркменистана М.Оразов рассказал о важнейших приоритетах страны на 2024 год, которые были обозначены Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Особое внимание было уделено Программе социально-экономического развития и инвестиций на 2024 год и плану работы Халк Маслахаты Туркменистана. Акцент сделан на задачах по повышению уровня жизни населения.

Дипломаты проинформировали об инициативах и условиях, созданных руководством страны для туркменской молодежи, в том числе для обучения за рубежом.

Участники брифинга выразили благодарность за предоставленные возможности и стремление внести вклад в процветание Родины. Также была подчеркнута важность празднования 300-летия Махтумкули в Туркменистане и за рубежом.