В ближайшее время в Туркменистане запустят завод по производству глицирризиновой кислоты
В ближайшее время во второй промышленной зоне Туркменабата ожидается открытие и ввод в эксплуатацию предприятия по производству глицирризиновой кислоты.
Строительство объекта осуществляется частным предприятием Mizemez gadam.
На предприятии будут использоваться технологии итальянской компании Adipson Ind. Srl для переработки корня солодки и получения глицирризиновой кислоты.
Наряду с местными специалистами в монтаже оборудования приняли активное участие итальянские, сербские и египетские специалисты, сообщает издание Jeyhun.news.
Основное оборудование уже установлено. После запуска предприятие будет производить 390 тонн глицирризиновой кислоты в год.
Глицирризиновая кислота содержится в корнях солодки; применяется в пищевой промышленности и как лекарственное средство.
Напомним, что корень солодки растет в Лебапском велаяте на берегах реки Амударьи. Сбор, переработку корня осуществляет расположенный в Туркменабате агропромышленный комплекс «Буян». Корень солодки и экстракт из него также отправляются на экспорт.