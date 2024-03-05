В ближайшее время в Туркменистане запустят завод по производству глицирризиновой кислоты

В ближайшее время во второй промышленной зоне Туркменабата ожидается открытие и ввод в эксплуатацию предприятия по производству глицирризиновой кислоты.

Строительство объекта осуществляется частным предприятием Mizemez gadam.

На предприятии будут использоваться технологии итальянской компании Adipson Ind. Srl для переработки корня солодки и получения глицирризиновой кислоты.

Наряду с местными специалистами в монтаже оборудования приняли активное участие итальянские, сербские и египетские специалисты, сообщает издание Jeyhun.news.

Основное оборудование уже установлено. После запуска предприятие будет производить 390 тонн глицирризиновой кислоты в год.

Глицирризиновая кислота содержится в корнях солодки; применяется в пищевой промышленности и как лекарственное средство.

Напомним, что корень солодки растет в Лебапском велаяте на берегах реки Амударьи. Сбор, переработку корня осуществляет расположенный в Туркменабате агропромышленный комплекс «Буян». Корень солодки и экстракт из него также отправляются на экспорт.