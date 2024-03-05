В Ашхабаде открылась выставка афганских товаров

Сегодня в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана торжественно открылась выставка афганских товаров и в её рамках туркмено-афганский бизнес-форум.

Свои стенды на выставке развернули туркменские и афганские производители в сферах пищевой и легкой промышленности, сельского хозяйства, спортивных товаров, строительства, различных услуг, передает корреспондент «Туркменпортала».

Посетителям выставки будет интересно ознакомиться со стендами афганских производителей обуви, ковров, одежды и других направлений.

Напомним, что выставка продлится до 6 марта включительно.