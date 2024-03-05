Агентство «Туркменсвязь» принимает участие в выставке афганских товаров в Ашхабаде

Стенд агентства «Туркменсвязь» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана представлен на открывшейся 4 марта в Ашхабаде выставке афганских товаров, передает корреспондент Turkmenportal.

Смотр направлен на укрепление торгово-экономических связей между Туркменистаном и Афганистаном — двумя соседними странами, связанными давними историческими и культурными узами.

На стенде агентства «Туркменсвязь» демонстрируются достижения отечественной телекоммуникационной отрасли и цифровых технологий. Посетители выставки могут ознакомиться с новейшими разработками в области связи, интернета и телевидения, представленными туркменскими специалистами.

Участие агентства «Туркменсвязь» в выставке подчеркивает важность развития цифровой инфраструктуры и современных коммуникационных технологий для расширения экономического сотрудничества и интеграции между странами региона.

Напомним, что выставка афганских товаров в Ашхабаде организована в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, основываясь на принципах дружбы, братства, добрососедства и гуманизма.