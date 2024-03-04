Юные натуралисты Ашхабада посетили геологический музей

Юные натуралисты организации Ýaş tebigatçy («Юный натуралист») посетили геологический музей Туркменистана.

Экскурсию для ребят провел кандидат геологических наук, преподаватель Туркменского государственного университета им. Махтумкули Анатолий Григорьевич Бушмакин. Он познакомил экскурсантов с уникальными коллекциями музея, подробно рассказал о геологическом строении территории страны, об истории развития жизни на Земле, а также о полезных ископаемых, добываемых в Туркменистане.

Экскурсия прошла в познавательной и дружеской атмосфере. Юные натуралисты узнали много нового и интересного о геологии Туркменистана, а также зарядились вдохновением для дальнейших исследований, сообщили в Ýaş tebigatçy.