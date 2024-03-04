Делегация из Туркменистана участвует во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Делегация из Туркменистана в составе преподавателей вузов, студентов, школьников и специалистов ведомств по цифровым услугам участвуют во Всемирном фестивале молодежи 2024, который проходит в Сочи (РФ). Всего состав туркменской делегации насчитывает 17 человек.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 29 февраля на стадионе «Большой» федеральной территории Сириус, сообщает МИЦ.

В фестивале принимают участие более 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, международного сотрудничества, а также волонтерского движения из более чем 180 стран.

Основная программа мероприятия продлится с 1 по 7 марта. Участников ждут мастер-классы, конкурсы, встречи с кинозвездами, автогонки, гастрономические шоу, экскурсии и выставки.

Участникам предстоит начинать свой день с утренней зарядки с легендами спорта, также будет возможность полностью погрузиться в спортивную жизнь, а именно, сдать нормативы, выполнять спортивные задания разного уровня сложности и даже установить свой личный рекорд.

Во все дни будут проходить соревнования по баскетболу, в котором примут участие, как мужские, так и женские команды. Ежедневно будут проводиться показательные выступления по велоспорту.

В технопарке можно будет пообщаться с искусственным интеллектом, а также посетить международный молл «Арт.молодость», где будет проходить ярмарка молодого искусства.

С 10 по 17 марта участники фестиваля отправятся в путешествие по 30 городам России, где смогут посетить крупные промышленные, технологические и научно-образовательные центры, университеты и предприятия, пройти по туристическим местам и познакомиться с историческими достопримечательностями.