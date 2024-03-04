В Ашхабаде прошел очередной раунд туркмено-российских консультаций

В Ашхабаде состоялись очередные туркмено-российские межмидовские консультации. В них приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, на встрече обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений. Констатировалась позитивная динамика развития дружеских и доверительных отношений стратегического характера между Туркменистаном и Россией.

Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере безопасности и противодействия новым угрозам. Обсуждались как двусторонние форматы сотрудничества, так и взаимодействие на многосторонних площадках.

Сергей Вершинин высоко оценил проводимый Туркменистаном миролюбивый внешнеполитический курс и подчеркнул важную роль туркменского нейтралитета в укреплении мира и безопасности.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Особое внимание было уделено теме региональной безопасности, в частности, восстановлению экономики и политической стабильности в Афганистане.

По итогам встречи стороны договорились продолжить регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран.