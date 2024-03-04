В Ашхабаде пройдут выставка афганских товаров и туркмено-афганский бизнес-форум

В здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоятся выставка афганских товаров и туркмено-афганский бизнес-форум. Мероприятия намечено провести в период с 4 по 6 марта 2024 года, пишет TDH.

Соответствующее Постановление подписал Президент Сердар Бердымухамедов, предписав Министерству иностранных дел, Торгово-промышленной палате и Союзу промышленников и предпринимателей организовать эти мероприятия на высоком уровне.

Как сообщается, документ подписан «руководствуясь исконными традициями и обычаями туркменского народа, унаследованными от предков принципами дружбы, братства, добрососедства и гуманизма».