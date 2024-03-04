Выпуск программы «Новости Большой Азии» – о гуманитарной миссии Туркменистана

В выпуске программы «Новости Большой Азии» рассказали, о гуманитарной миссии Туркменистана.

Гуманитарное сотрудничество и поддержка нуждающихся государств – важная часть внешней политики Туркменистана. Эти принципы заложил Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов и последовательно реализует Президент Сердар Бердымухамедов. Они основаны на гуманизме, миролюбии и взаимопомощи – глубоких исторических традициях туркменского народа, отмечает источник.

Страна активно участвует в гуманитарных проектах мирового уровня. В частности, по инициативе Президента создан Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова. Он оказывает адресную помощь нуждающимся внутри страны и за рубежом, прежде всего детям из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Такая целевая гуманитарная поддержка ярко иллюстрирует последовательный внешнеполитический курс Туркменистана, нацеленный на укрепление международного сотрудничества во имя мира и созидания. Особое внимание уделяется детям как наиболее уязвимой, но важной для будущего категории.

В феврале 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение. Туркменистан незамедлительно откликнулся, отправив гуманитарную помощь пострадавшим турецким детям и их семьям. Это еще раз продемонстрировало тесные духовные, культурные и исторические связи двух народов.

В мае прошлого года масштабный гуманитарный груз отправили в Афганистан, чтобы поддержать афганский народ, с которым у туркменов складывались тёплые дружественные отношения на протяжении веков.

В феврале этого года после аварии на ТЭЦ Бишкека Туркменистан помог Кыргызстану стабилизировать ситуацию в энергетике, безвозмездно поставив сжиженный газ. Это еще раз продемонстрировало приверженность Туркменистана гуманизму и взаимопомощи во внешней политике.

Регулярная гуманитарная поддержка стала частью внешнеполитической стратегии современного Туркменистана, основанной на традициях туркменского народа. Она укрепляет авторитет страны на мировой арене и воплощает в жизнь идеалы гуманизма и справедливости.