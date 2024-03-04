Ашхабад готов содействовать реализации евразийских транспортных проектов

Туркменистан активно работает над созданием евразийских мультимодальных транспортных и транзитных коридоров. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, сообщает государственное агентство TDH.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, Туркменистан реализует проекты маршрутов, проходящих через Каспийское и Черное моря и соединяющих Европу, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Это позволит создать единую транспортную систему, функционирующую по согласованным правилам.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что для успеха таких проектов нужна политико-дипломатическая поддержка на уровне ООН. Он призвал международные финансовые институты оказывать достаточную поддержку транспортным инициативам и участвовать в принятии стратегических решений.

Глава Халк Маслахаты заверил, что Туркменистан открыт к переговорам и готов предоставить все условия для реализации национальных и международных транспортных проектов.