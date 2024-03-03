Туркмено-российская школа в Ашхабаде и Астраханский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали представители совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде и Астраханского государственного университета. Об этом сообщает издание CentralAsia.news.

Церемония подписания документа состоялась в Астраханском государственном университете в рамках телевикторины, посвященной 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В мероприятии приняли участие студенты университета, ученики школы имени Махтумкули Фраги села Фунтово Приволжского района и туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина.

Участники разделились на четыре команды и ответили на вопросы викторины о жизни и творчестве поэта. Победителем стала команда школьников из Туркменистана «Звёздочки».

В состав жюри вошла атташе консульства Туркменистана в Астрахани Энегуль Какаджанова.