Сборная Туркменистана по плаванию проведет мартовские сборы в Армении

Сборная Туркменистана по плаванию в марте прибудет в Армению для участия в учебно-тренировочных сборах в городе Цахкадзор. Об этом стало известно во время встречи посла Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязова с министром образования, науки, культуры и спорта республики Жанной Андреасян, говорится в сообщении пресс-службы туркменского дипведомства в Ереване.

В ходе встречи стороны затронули вопросы двусторонней культурно-гуманитарной, научно-образовательной, спортивной повестки. Также была достигнута договоренность по расширению договорно-правовой базы в указанных сферах.

Ранее сообщалось, что армянские хоккеисты приглашены принять участие в Международном турнире по хоккею, который пройдет в период с 15 по 20 апреля в Ашхабаде.