«Равшан» официально объявил о подписании контракта с Мусой Нурназаровым

Таджикский футбольный клуб «Равшан» объявил о подписании соглашения с туркменским полузащитником Мусой Нурназаровым, выступавшим в прошлом сезоне за «Мерв».

«Добро пожаловать, Муса!», – говорится в сообщении кулябской команды.

Согласно данным портала Transfermarkt, контракт 25-летнего футболиста с представителем Высшей лиги Таджикистана рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нурназаров стал обладателем Кубка Федерации футбола Таджикистана в составе «Равшана».