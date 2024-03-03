Индийские ученые выяснили, что слоны оплакивают своих детенышей

Индийские ученые из управления лесов Западной Бенгалии и Индийского института научного образования и исследований совершили трогательное открытие: азиатские слоны прощаются со своими погибшими детенышами, проводя ритуальные обряды. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Journal of Threatened Taxa (JTT).

Результаты исследования, опубликованного в журнале JTT, свидетельствуют о том, что траурные процессии у слонов – это не просто случайное поведение.

Наблюдения показали, что взрослые особи несут тело слоненка за туловище и конечности, после чего закапывают его в землю вверх ногами. Для погребения слоны обычно используют оросительные каналы.

После захоронения стадо некоторое время издает громкие трубные звуки и ревет. Затем слоны покидают место захоронения и не возвращаются к нему, выбирая другие маршруты миграции.

Ученые установили, что подобные ритуалы проводятся только для детенышей, так как взрослые слоны слишком тяжелы для транспортировки.

Стоит отметить, что азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения. По оценкам Международного союза охраны природы, в дикой природе их осталось около 26 000, в основном в Индии и некоторых странах Юго-Восточной Азии. Продолжительность жизни этих животных на воле составляет в среднем 60-70 лет.