Глава Халк Маслахаты Туркменистана сообщил о возможных поставках газа в Европу

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что страна может поставлять газ в Турцию и Европу, передает «Коммерсантъ».

Как пишет источник, глава Халк Маслахаты сказал, что газ из Туркменистана может поступать в Турцию и Европу через Каспийское море или Азербайджан, для чего странам также необходимо подписать соответствующее соглашение. Альтернативным вариантом Гурбангулы Бердымухамедов назвал поставки через Иран.

Национальный Лидер туркменского народа добавил, что на туркменском месторождении «Галкыныш» содержится 27 трлн куб. м газа.

Стоит отметить, что Туркменистан занимает 4-е место в мире по запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 1 марта в Анталье был подписан пакет двусторонних документов, в числе которых: