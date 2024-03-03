В Туркменистане могут пройти Дни культуры Армении

Вопрос о проведении Дней культуры Армении в Туркменистане обсудили во время встречи в Ереване посол Туркменистана Мухамметгелди Аязов и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян. Об этом сообщила пресс-служба туркменского дипломатического ведомства.

Как сообщается, стороны договорились активизировать культурный обмен между двумя странами. Обсуждались вопросы сотрудничества в гуманитарной, образовательной и спортивной сферах. Также была достигнута договоренность о расширении договорно-правовой базы в указанных областях.

Посол Аязов поблагодарил министра за поддержку запланированных мероприятий, посвященных 300-летнему юбилею со дня рождения классика туркменской литературы Махтумкули Фраги. Речь идет о конференции и литературных чтениях в Ереванском государственном университете, а также о концерте мастеров культуры и искусства Туркменистана, который пройдет в концертном зале имени Арно Бабаджаняна.

Обсуждались вопросы взаимного участия студентов и школьников двух стран в тематических олимпиадах.

Также речь шла о проведении Дней армянской культуры в Туркменистане. В сфере спортивного сотрудничества посол отметил, что в марте 2024 года в Армению для учебно-тренировочных сборов в Цахкадзоре прибывает сборная Туркменистана по плаванию. В апреле армянские хоккеисты приглашены в Ашхабад на Международный хоккейный турнир.

В ходе конструктивной встречи также была достигнута договоренность об обогащении договорно-правовой базы в сферах образования, науки, культуры и спорта.

Армянская культура богата своими древними традициями и обычаями. Она славится национальной кухней, музыкой, танцами. В Армении много архитектурных памятников разных эпох, в том числе христианские храмы и монастыри.

Особого внимания заслуживает армянская литература, которая насчитывает многовековую историю. Среди известных армянских писателей можно назвать Месропа Маштоца, Хачатура Абовяна, Ованеса Туманяна. Важной частью армянской культуры является театр и кино.

Стоит отметить, что на территории Туркменистана в городе Туркменбаши сохранилась армянская церковь, построенная в 1905 году. В настоящее время ведутся работы по составлению проекта ее реконструкции.