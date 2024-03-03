Вещи группы Дятлова впервые представлены публике

В музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посвященная трагедии на перевале Дятлова. Экспозиция «Как живые. Группа Дятлова» приурочена к 65-летию гибели туристов и знакомит посетителей с уникальными артефактами, фотографиями, хрониками и документами того времени. Об этом сообщает e1.ru.

Среди экспонатов предметы, найденные на перевале: батареи от радиостанции, обломки лыжных креплений и палки, плоскогубцы, дневники, открытки, письма участников похода, записки и телеграммы.

Также на выставке представлены материалы, рассказывающие о биографиях дятловцев, их личностях, а также о культурном и мифологическом следе, оставшемся после трагедии.

Выставка не ставит целью представить все существующие версии гибели группы. Кураторы решили сфокусироваться на историческом контексте и туристическом движении Урала того времени.

В январе 1959 года группа из 10 туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход на Северный Урал. В ночь с 1 на 2 февраля в окрестностях горы Холатчахль (Мертвая вершина) все они погибли при загадочных обстоятельствах. Поисковая операция длилась с февраля по май. Следствие сделало вывод, что причиной гибели стала «стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Неясность формулировки причины трагедии послужила толчком к появлению множества теорий и версий о гибели группы Дятлова.