«Ашхабад» vs «Копетдаг»: с чем подошли команды к старту чемпионата Туркменистана по футболу

Завтра, 3 марта, в Туркменистане стартует первый тур Высшей лиги-2024 по футболу. В матче открытия «Ашхабад» примет «Копетдаг».

Встреч пройдет на территории Спорткомплекса, расположенного в генгешлике Бабарап Геоктепинского этрапа Ахалского велаята. Начало матча — 15:00 по местному времени.

Главный арбитр – Р.Эрешов (Туркменабад), ассистенты – А.Бегназаров (Мары), Ш.Хыдыров (Балканабад), резервный судья – А.Велиев (Анау), инспектор матча – Б.Атаджанов (Дашогуз).

По итогам прошлого сезона «Ашхабад» занял 5 место в турнирной таблице Высшей лиги, набрав 30 очков, а «Копетдаг» финишировал шестым с 28 баллами.

Как подготовился к новому сезону «Ашхабад»

В зимнее трансферное окно «Ашхабад» расстался с пятью футболистами. Бяшим Гурбанбердыев перешел в «Небитчи», Сохбет Аллануров в «Мерв», Хыдыргельды Атаджанов, Бегмурат Арбатов и Ровшан Байлыев – в «Шагадам».

На их место пришли Азат Аннаев, Ораз Оразов, Дидар Дидаров, Нурмурад Розиев, Бегли Нурмурадов из «Алтын асыра», Атагельды Гельдыев, Азатмухамед Ходжамухамедов, Мовламберды Гошшанов из «Ахала», Довлетнияз Бердыев из «Копетдага» и Йениш Сейдиев из молодежной команды.

Подопечные главного тренера Саида Сеидова провели предсезонные сборы в Абу-Даби, где сыграли товарищеские матчи с московским «Локомотивом» (0:3) и дубайским «Гульф Юнайтед» (1:3).

Как изменился «Копетдаг» за зимнюю паузу:

В зимнее трансферное окно «Копетдаг» покинули четыре футболиста. Шамамед Хыдыров перешел в «Аркадаг», Азизбек Бекчанов и Ильяс Чарыев в «Ахал», Довлетнияз Бердыев в «Ашхабад».

Состав «Копетдага» пополнили Мурад Якшиев из «Мерва» и Эзизмамед Оразмамедов из «Шагадама».

Как сообщает издание Jankoyer, подопечные главного тренера Тофика Шукурова провели зимние сборы в Ашхабаде, где провели товарищеский матч с дублем «Ахала» (3:1).