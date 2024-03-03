Актеры лебапского театра показали в Ашхабаде свой новый спектакль «Мама»

Актеры Государственного музыкально-драматического театра Лебапского велаята имени Сейитназара Сейди привезли в Ашхабад новую постановку «Мама» по пьесе народного артиста Туркменистана, драматурга Махтумкули Мышшыева.

Как сообщает МИЦ, спектакль был показан в Студенческом театре имени Молланепеса.

В центре драмы история матери, которая в одиночку вырастила двух своих сыновей, дала им образование. Однако после переезда в город дети не вспоминали о матери. Спустя много лет они пришли ее навестить. Старший сын — под каблуком у своей жены, а младший женился, не сказав матери о своей свадьбе.

Братья тайком подсчитывают материнскую пенсию и приходят к выводу, что за 15 лет у нее должна накопиться немалая сумма. К тому же, мама говорит, что она завещает своим любимым сыновьям самое ценное сокровище, которое у нее хранится все эти годы. Услышав это братья начинают ссориться: кому же достанется наследство.

Каково же было братьям, когда они узнали, что самое ценное, что было у их матери – это их детские вещи, напоминающие маме про своих сыновей, про те времена, когда они были все вместе…