Туркменистан и Турция подписали документы о расширении газового сотрудничества

По результатам переговоров Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 1 марта в Анталье был подписан пакет двусторонних документов, призванных укрепить туркмено-турецкое партнёрство, сообщает TDH.

В частности, Туркменистан и Турция подписали:

Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов между Туркменистаном и Турецкой Республикой;

Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнёрства в области природного газа между Государственным концерном «Туркменгаз» и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом открытого типа «Авиакомпания Türkmenistan» и Университетом Турецкой ассоциации аэронавтики.

Таким образом, подписанные соглашения закладывают фундамент для масштабных совместных проектов в стратегических отраслях экономики двух стран в ближайшие годы.