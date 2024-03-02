Транспортно-логистические компании Туркменистана приглашаются к участию в международном форуме

Транспортно-логистические компании Туркменистана приглашаются к участию в III Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024», который состоится 23-25 апреля в городе Астрахани.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», на повестке дня форума будут рассмотрены актуальные вопросы Волжско-Каспийской транспортно-логистической экосистемы и международного транспортного коридора «Север-Юг».

Среди ключевых вопросов деловой программы форума в 2024 году: Каспийская транспортная логистика в условиях трансформации международных экономических связей;

Каспийский перекресток: преимущества и особенности транспортных маршрутов к основным рынкам Евразии;

Экспорт аграрной продукции России и прикаспийских стран – драйвер развития международных транспортных коридоров;

Состояние и перспективы рынка перевозок водным транспортом; Модернизация портовой инфраструктуры Каспия и Волги.

Источники инвестиций в проекты развития инфраструктуры и транспорта в Каспийском регионе.

В первый день форума участники посетят несколько грузовых портов Астрахани и ознакомятся с их инфраструктурой, мощностями, практикой работы и планами развития.

Представители Туркменистана уже принимали участие в двух предыдущих форумах и выступали с предложениями по совершенствованию транспортной логистики Каспийского региона.

В этом году среди участников будут представлены порты и терминалы, стивидорные и логистические компании, экспедиторы и грузовладельцы, операторы водного, железнодорожного и автомобильного транспорта, экспортеры и импортеры, отраслевые НКО, банковские, страховые и инвестиционные компании из прикаспийских стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана, а также из других стран Евразии, отмечает источник.