Председатель Халк Маслахаты Туркменистана обсудил расширение сотрудничества с главой Rönesans Holding

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем правления турецкой компании Rönesans Holding Эрманом Ылыджаком в рамках своего рабочего визита в Турцию, сообщает TDH.

Встреча состоялась на полях Анталийского дипломатического форума. Стороны отметили, что многолетнее плодотворное туркмено-турецкое сотрудничество в частном секторе вносит большой вклад в расширение двустороннего торгово-экономического партнерства.

Также было подчеркнуто, что компания Rönesans Holding на протяжении длительного времени успешно работает на туркменском рынке, активно участвуя в реализации значимых проектов в сферах градостроительства, нефтегазовой и химической промышленности.

Эрман Ылыджак выразил готовность компании наращивать сотрудничество с Туркменистаном и предоставить для этого весь накопленный опыт и потенциал. Он подчеркнул, что Rönesans Holding гордится оказанным доверием и приложит все усилия для выполнения взятых на себя партнерских обязательств.