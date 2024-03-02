Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в третьем Анталийском дипломатическом форуме в рамках своего рабочего визита в Турцию, сообщает TDH.

– Анталийский дипломатический форум (ADF) представляет собой инициативу, направленную на создание широкой диалоговой площадки для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, поиска ответов на современные вызовы, выработки новых эффективных путей сотрудничества

Независимый, нейтральный Туркменистан принимает активное участие в решении проблем, имеющих глобальное и региональное значение. Ашхабад реализует политику активного участия в выработке сбалансированных подходов к решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, – говорится в сообщении Государственного информационного агентства.