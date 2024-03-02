Гурбангулы Бердымухамедов и Ахмет Чалык обсудили туркмено-турецкое бизнес-партнерство

В ходе рабочего визита в Турцию Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем Совета управляющих группы компаний Çalyk Holding Ахметом Чалыком, сообщает TDH.

Во время беседы на полях Анталийского дипломатического форума бизнесмен выразил благодарность за доверие, оказанное его компании для реализации крупных проектов в Туркменистане. В частности, при поддержке холдинга в стране были введены в строй высокотехнологичные объекты здравоохранения, промышленности и энергетики. В планах — возведение электростанции на 1574 МВт на Каспии.

Глава высшего органа народной власти Туркменистана высоко оценил вклад турецких партнеров в развитие ключевых отраслей экономики Туркменистана. Он подчеркнул важность продолжения активного сотрудничества между странами в реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Собеседники сошлись во мнении, что туркмено-турецкие связи в настоящее время переживают период динамичного развития на взаимовыгодной основе по всем направлениям.