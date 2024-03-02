В Туркменистане назвали лауреатов конкурса «Женщина года-2024»

В Туркменистане подвели итоги национального конкурса «Женщина года-2024» и назвали лауреатов.

Достижения представительниц прекрасного пола, оказавших наибольшее влияние на деловую и общественную жизнь страны, были отмечены в семи номинациях.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», в номинации «За сохранение и развитие искусства национального художественного рукоделия» лучшей стала Дженнет Агаева из Ашхабада.

В номинации «За достижения в воспитании детей» победительницей назвали представительницугорода Аркадаг Энар Агаеву.

Жительница Ахалского велаята Баджи Оджарова лидировала в номинации «За вклад в развитие села».

Дженнетгуль Гараджаева из Балканского велаята выиграла в номинации «За распространение в мире духовных ценностей и национального культурного наследия».

Представительница Марыйского велаята Гульнар Мухамметгельдиева признана лучшей в номинации «За успехи в предпринимательстве и развитии рыночной экономики».

Шемшат Керимова из Лебапского велаята была удостоена награды в номинации «За высокие организаторские способности».

Деятельность Маягозель Аманязовой из Дашогузского велаята отмечена в номинации «За работу по укреплению обороны страны и законности в обществе».

Все участницы конкурса награждены почётными грамотами и ценными подарками от имени Президента Туркменистана.

Конкурс «Женщина года» проводится в Туркменистане Центральным советом Союза женщин ежегодно в преддверии Международного женского дня.

По условиям конкурса в финале встречаются самые активные участницы, успешно прошедшие конкурсный отбор на уровне велаята/города. В этом году к финалисткам добавилась и участница из нового города Аркадаг.