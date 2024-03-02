В Туркменистане ввели в строй новое предприятие по производству стальных труб и профилей

Торжественная церемония ввода в строй нового предприятия по выпуску стальных труб и профилей состоялась сегодня в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята.

Открытие объекта было приурочено к 16-й годовщине создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, сообщает МИЦ.

Новое предприятие площадью 5 гектаров состоит из производственного отдела, складского и офисного корпусов. Оснащенное современным оборудованием и техникой из Японии, Италии и Турции, оно обладает мощностью в 12 тысяч тонн стали в год.

Здесь будут производиться 14 видов стальных труб и 13 видов профилей, сырье для которых будет поставляться из России и Казахстана.

Открытие нового предприятия создаст более 70 рабочих мест, способствуя росту экономики региона и повышению благосостояния его жителей, отмечает источник.

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