Вопросы туркмено-узбекского межбанковского сотрудничества обсудили в Ташкенте

Посол Туркменистана в Узбекистане Шадурды Мередов 29 февраля провел переговоры с заместителем председателя Центрального банка Узбекистана Бобуром Абубакировым.

Как сообщает туркменский МИД, стороны отметили позитивную динамику туркмено-узбекского взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Также стороны подчеркнули необходимость дальнейшей активизации межбанковских отношений между Туркменистаном и Узбекистаном. В связи с этим, они обсудили мероприятия, которые планируется провести между банками двух стран, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что посол Туркменистана в Узбекистане Ш.Мередов и заместитель председателя правления АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» Н. Саматов провели переговоры.