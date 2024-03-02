Вопросы туркмено-узбекского межбанковского сотрудничества обсудили в Ташкенте
Посол Туркменистана в Узбекистане Шадурды Мередов 29 февраля провел переговоры с заместителем председателя Центрального банка Узбекистана Бобуром Абубакировым.
Как сообщает туркменский МИД, стороны отметили позитивную динамику туркмено-узбекского взаимодействия в торгово-экономической сфере.
Также стороны подчеркнули необходимость дальнейшей активизации межбанковских отношений между Туркменистаном и Узбекистаном. В связи с этим, они обсудили мероприятия, которые планируется провести между банками двух стран, отмечает источник.
Ранее мы сообщали, что посол Туркменистана в Узбекистане Ш.Мередов и заместитель председателя правления АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» Н. Саматов провели переговоры.