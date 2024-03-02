«Аркадаг» начнет борьбу за титул чемпиона Туркменистана-2024 матчем против «Алтын асыра»

Футбольный клуб «Аркадаг» пропустит стартовый матч нового сезона чемпионата Туркменистана-2024 среди команд Высшей лиги. Об этом свидетельствует календарь игр, опубликованный Федерацией футбола Туркменистана.

Во втором туре действующий чемпион страны примет на своем поле вице-чемпиона – команду «Алтын асыр». Матч состоится 7 марта. Затем подопечных главного тренера Владимира Байрамова ожидает выездной поединок с бронзовым призером прошлого сезона – «Небитчи» (10 марта).

В четвертом туре «Аркадаг» проведет домашнюю игру против «Ахала» (30 марта), а в пятом сыграет на выезде с «Ашхабадом» (2 апреля).

Напомним, что новый сезон чемпионата стартует 3 марта матчем «Ашхабад» – «Копетдаг». Турнир пройдет в четыре круга с участием девяти клубов.

Как уже сообщалось, «Аркадаг» завершил прошлый сезон на первой строчке турнирной таблицы. Зимой команда сумела сохранить большинство футболистов, выступавших за неё в предыдущем сезоне.

Из «Аркадага» ушли нападающий Михаил Титов, перешедший в «Алтын асыр», и защитник Роман Галкин.

Состав пополнили вратарь сборной Туркменистана Рахат Джапаров из «Ахала», полузащитник Мирза Бекназаров и нападающий Шамамед Хыдыров из «Копетдага».

В рамках подготовки к новому сезону подопечные Владимира Байрамова провели 6 контрольных встреч на учебно-тренировочных сборах в Турции и ОАЭ.

В ходе первого тренировочного сбора в Анталье «Аркадаг» выиграл у северомакедонского клуба «Вардар» – 1:0, затем уступил украинским командам «Шахтёр» – 1:4 и «Днепр-1» – 0:1, а во время второго сбора в Абу-Даби одержал победы с одинаковым счетом 2:1 над российским «Пари НН» – 2:1 и кыргызской «Абдыш-Атой», а также сыграл вничью с действующим чемпионом России «Зенитом» – 1:1.