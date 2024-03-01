Туркменские представители участвовали в семинаре по цифровизации Транскаспийского транспортного коридора

Специалисты агентства «Туркмендениздеряёллары» («Морские и речные пути Туркменистана») приняли участие во втором семинаре по цифровизации Транскаспийского транспортного коридора.

Семинар проходил 27-28 февраля в Тбилиси в формате видеоконференции.

Среди участников семинара были представители Ассоциации Транскаспийских транспортных коридоров, цифровой системы, международного транспортного коридора ТРАСЕКА, государственных органов и эксперты профильных отраслей.

Целью семинара было обсуждение ключевых стратегических областей, таких как управление и подотчетность, безопасный обмен данными и нормативно-правовая база, необходимая для цифровой трансформации.

Участники семинара рассмотрели новые идеи по созданию взаимной связи цифровых системных инициатив в странах-участницах.

Также обсуждалась возможность создания центра цифровой системы и пилотных проектов в каждой стране.

По итогам семинара участниками были выдвинуты предложения по цифровизации Транскаспийского транспортного коридора, сообщается на сайте агентства.